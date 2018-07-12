Ізраїль оприлюднив відео авіаударів по об'єктах в Сирії
Міністерство оборони Ізраїля оприлюднило відео авіаударів воєнно-повітряних сил по об'єктах у Сирії.
Відео авіаударів опубліковано у Twitter Армії оборони Ізраїля.
Читайте також: Телефони ізраїльських військових було піддано атакам хакерів з ХАМАС
Як раніше повідомляв 24 Канал, Ізраїль наніс серію авіаударів по позиціях урядової армії Сирії у провінції Кунейтра.
Атака ізраїльських літаків стала відповіддю на порушення сирійським БПЛА повітряного простору країни.
Ізраїльські військові продовжуватимуть вдаватися до рішучих дій проти спроб порушення суверенітету Ізраїлю,
– зауважили у відомстві.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік25 лютого , 11:01
Україна на шляху до НАТО: посол США зробила важливу заяву11 липня , 08:06