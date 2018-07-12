Ізраїль оприлюднив відео авіаударів по об'єктах в Сирії

Міністерство оборони Ізраїля оприлюднило відео авіаударів воєнно-повітряних сил по об'єктах у Сирії.

Відео авіаударів опубліковано у Twitter Армії оборони Ізраїля.

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Як раніше повідомляв 24 Канал, Ізраїль наніс серію авіаударів по позиціях урядової армії Сирії у провінції Кунейтра.

Атака ізраїльських літаків стала відповіддю на порушення сирійським БПЛА повітряного простору країни.

Footage of the Patriot missile intercepting the Syrian UAV that infiltrated Israeli territory today pic.twitter.com/g5MnjZLdyl — IDF (@IDFSpokesperson) 11 липня 2018 р.

Ізраїльські військові продовжуватимуть вдаватися до рішучих дій проти спроб порушення суверенітету Ізраїлю,

– зауважили у відомстві.