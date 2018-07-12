Израиль обнародовал видео авиаударов по объектам в Сирии
Министерство обороны Израиля обнародовало видео авиаударов военно-воздушных сил по объектам в Сирии.
Видео авиаударов опубликовано в Twitter Армии обороны Израиля.
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Как ранее сообщал 24 канал, Израиль нанес серию авиаударов по позициям правительственной армии Сирии в провинции Кунейтра.
Атака израильских самолетов стала ответом на нарушение сирийским БПЛА воздушного пространства страны.
Израильские военные будут продолжать прибегать к решительным действиям против попыток нарушения суверенитета Израиля,
– отметили в ведомстве.
Источник: 24 Канал
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