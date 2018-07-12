Израиль обнародовал видео авиаударов по объектам в Сирии

Министерство обороны Израиля обнародовало видео авиаударов военно-воздушных сил по объектам в Сирии.

Видео авиаударов опубликовано в Twitter Армии обороны Израиля.

Читайте также: Телефоны израильских военных были подвергнуты атакам хакеров ХАМАС

Как ранее сообщал 24 канал, Израиль нанес серию авиаударов по позициям правительственной армии Сирии в провинции Кунейтра.

Атака израильских самолетов стала ответом на нарушение сирийским БПЛА воздушного пространства страны.

Footage of the Patriot missile intercepting the Syrian UAV that infiltrated Israeli territory today pic.twitter.com/g5MnjZLdyl — IDF (@IDFSpokesperson) 11 липня 2018 р.

Израильские военные будут продолжать прибегать к решительным действиям против попыток нарушения суверенитета Израиля,

– отметили в ведомстве.