Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по Сирии
Израиль нанес серию авиаударов по позициям правительственной армии ,Сирии в провинции Кунейтра.
Об этом сообщили "Подробности".
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В армии обороны Израиля отметили, что авиаудары стали ответом на нарушение воздушного пространства Израиля сирийским беспилотником, который был сбит.
Израильские военные сообщили, что будут продолжать прибегать к решительным действиям против попыток нарушения суверенитета Израиля.
Напомним, ранее Израиль нанес ракетный удар по сирийской базе Т4 неподалеку от Пальмиры, однако силам режима Башара Асада удалось сбить ракеты.
Источник: 24 Канал
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