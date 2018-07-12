Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по Сирии

Израиль нанес серию авиаударов по позициям правительственной армии ,Сирии в провинции Кунейтра.

Об этом сообщили "Подробности".

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В армии обороны Израиля отметили, что авиаудары стали ответом на нарушение воздушного пространства Израиля сирийским беспилотником, который был сбит.

Израильские военные сообщили, что будут продолжать прибегать к решительным действиям против попыток нарушения суверенитета Израиля.

Напомним, ранее Израиль нанес ракетный удар по сирийской базе Т4 неподалеку от Пальмиры, однако силам режима Башара Асада удалось сбить ракеты.