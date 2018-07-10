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"Обменять Украину на Сирию": Трампу предлагали заключить циничную сделку с Путиным

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Три страны Ближнего Востока просили Трампа заключить соглашение с Путиным относительно Украины
Три страны Ближнего Востока просили Трампа заключить соглашение с Путиным относительно Украины / Reuters

Официальные лица Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ до президентских выборов в США в 2016 году и вскоре после них призвали американских чиновников пойти на "крупную сделку с Россией", обменяв Украину на Сирию.

Об этом сообщает The New Yorker.

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Как отмечает издание, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид на неофициальной встрече незадолго до президентских выборов в США в 2016 году предложил американскому посреднику соглашение.

Лидер Эмиратов сообщил американцу, что российский президент Владимир Путин может быть заинтересован в урегулировании конфликта в Сирии в обмен на снятие санкций, введенных в ответ на действия России против Украины,
– передает автор публикации Адам Энтус.

По словам бывших и действующих американских чиновников, соглашение о снятии санкций в обмен на помощь главы Кремля в выводе из Сирии иранских сил предлагали также официальные лица Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Мухаммед бен Заид считается одним из стратегических мыслителей Ближнего Востока, объясняется в статье. При президентстве Барака Обамы он стремился установить тесные связи между ОАЭ и Путиным, надеясь побудить Москву урезать партнерство с Ираном. Чтобы убедить лидера РФ сотрудничать со странами Персидского залива, а не с Ираном, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия начали "инвестировать в Россию миллиарды долларов и созывать встречи на высоком уровне в Москве, Абу-Даби, Эр-Рияде и на Сейшелах", – отмечается далее.

Непонятно, было ли это предвыборное предложение для Трампа идеей Путина, одного из его доверенных лиц, или же она пришла в голову лидеру ОАЭ, однако, если бы выборы выиграла Хиллари Клинтон, возможность "принятия российской агрессии в Украине была бы обречена на провал", а Трамп пообещал "другой подход", замечает журналист со ссылкой на слова неназванных источников из администрации США.

Между тем израильские чиновники лоббировали восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой вскоре после победы Дональда Трампа. На неофициальной встрече во время переходного периода посол Израиля Рон Дермер заявил, что израильское правительство призывает Белый дом теснее сотрудничать с Путиным и начать с Сирии, чтобы убедить Кремль заставить иранцев покинуть страну, сообщил изданию один из присутствовавших на той встрече. Еще один экс-чиновник из США сообщил, что после инаугурации Трампа разговаривал с израильским министром, который выдвигал предложение "обменять Украину на Сирию", – продолжает Энтус.

После вступления Трампа на должность министра иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ Адель аль-Джубейр и Абдулла бен Заид на неофициальном мероприятии в марте 2017 года вновь подняли эту тему, однако тогда для таких переговоров сложилась неудачная политическая обстановка. (...) Но накануне саммита с Путиным Трамп начал выступать с заявлениями, которые наводят на мысль о том, что он все же может быть открыт для сделки с главой Кремля,
– констатирует автор материала.

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Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Владимир Путин Новости Украины Украина – Россия Дональд Трамп ОАЭ Саудовская Аравия Новости Израиля Санкции
Источник: 24 Канал
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