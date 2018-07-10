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"Обміняти Україну на Сирію": Трампу пропонували укласти цинічну угоду з Путіним

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Три країни Близького Сходу просили Трампа укласти угоду з Путіним щодо України
Три країни Близького Сходу просили Трампа укласти угоду з Путіним щодо України / Reuters

Офіційні особи Ізраїлю, Саудівської Аравії та ОАЕ до президентських виборів у США у 2016 році і незабаром після них закликали американських високопосадовців піти на "велику угоду з Росією", обмінявши Україну на Сирію.

Про це повідомляє The New Yorker.

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Як зазначає видання, наслідний принц Абу-Дабі Мухаммед бен Заїд на неофіційній зустрічі незадовго до президентських виборів у США в 2016 році запропонував американському посередникові угоду.

Лідер Еміратів повідомив американцеві, що російський президент Володимир Путін може бути зацікавлений у врегулюванні конфлікту в Сирії в обмін на зняття санкцій, введених у відповідь на дії Росії проти України,
– передає автор публікації Адам Ентус.

За словами колишніх і чинних американських чиновників, угоду щодо зняття санкцій в обмін на допомогу глави Кремля у виведенні з Сирії іранських сил пропонували також офіційні особи Ізраїлю, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Мухаммед бен Заїд вважається одним із стратегічних мислителів Близького Сходу, пояснюється у статті. За президентства Барака Обами він прагнув встановити тісні зв'язки між ОАЕ і Путіним, сподіваючись спонукати Москву урізати партнерство з Іраном. Щоб переконати лідера РФ співпрацювати з країнами Перської затоки, а не з Іраном, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія почали "інвестувати в Росію мільярди доларів і скликати зустрічі на високому рівні в Москві, Абу-Дабі, Ер-Ріяді і на Сейшелах", зазначається далі.

Незрозуміло, чи була ця передвиборча пропозиція для Трампа ідеєю Путіна, чи одного з його довірених осіб, або ж вона спала на думку лідерові ОАЕ, однак, якби вибори виграла Гілларі Клінтон, можливість "прийняття російської агресії в Україні була б приречена на провал", а Трамп пообіцяв "інший підхід", зауважує журналіст із посиланням на слова неназваних джерел з адміністрації США. 

Між тим ізраїльські чиновники лобіювали відновлення відносин між Вашингтоном і Москвою незабаром після перемоги Дональда Трампа. На неофіційній зустрічі під час перехідного періоду посол Ізраїлю Рон Дермер заявив, що ізраїльський уряд закликає Білий дім тісніше співпрацювати з Путіним і почати з Сирії, щоб переконати Кремль змусити іранців покинути країну, повідомив виданню один із присутніх на тій зустрічі. Ще один екс-чиновник зі США поінформував, що після інавгурації Трампа розмовляв з ізраїльським міністром, який висував пропозицію "обміняти Україну на Сирію", продовжує Ентус.

Після вступу Трампа на посаду міністри закордонних справ Саудівської Аравії та ОАЕ Адель аль-Джубейр і Абдулла бен Заїд на неофіційному заході в березні 2017 роки знову підняли цю тему, проте тоді для таких перемовин склалася невдала політична обстановка. (...) Але напередодні саміту із Путіним Трамп почав виступати із заявами, які наштовхують на думку про те, що він все ж може бути відкритий для угоди з главою Кремля,
– констатує автор матеріалу.

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Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини політики Новини України Новини США Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Україна – Росія Санкції Новини Ізраїля Саудівська Аравія ОАЕ
Джерело: 24 Канал
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