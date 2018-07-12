Військово-повітряні сили Ізраїля завдали авіаудару по Сирії
Ізраїль наніс серію авіаударів по позиціях урядової армії Сирії у провінції Кунейтра.
Про це повідомили "Подробности".
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У армії оборони Ізраїлю зазначили, що авіаудари стали відповіддю на порушення повітряного простору Ізраїлю сирійським безпілотником, що був збитий.
Ізраїльські військові повідомили, що продовжуватимуть вдаватися до рішучих дій проти спроб порушення суверенітету Ізраїлю.
Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській базі Т4 неподалік Пальміри, однак силам режиму Башара Асада вдалося збити ракети.
Джерело: 24 Канал
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