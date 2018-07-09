Ізраїль завдав ракетного удару по військовій базі в Сирії: сили Асада відбили атаку

Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській базі Т4 неподалік Пальміри, однак силам режиму Башара Асада вдалося збити ракети.

Атака була спрямована на підрозділи Ірану та "Хезболли", в яких Ізраїль вбачає загрозу своїй безпеці, передає телеканал N-TV.

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Сирійське державне новинне агентство повідомляло, що ракети повинні були вразити сирійський військовий аеродром Т4, але були збиті раніше, ніж досягли мети. Як зазначає видання, офіційний представник армії Ізраїлю відмовився коментувати цю інформацію.

На базі Т4 в районі Пальміри дислокуються збройні сили іранської Революційної гвардії та її союзників, які з початку повстання в 2011 році воюють на боці сирійського президента Башара Асада. Глава сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, основний офіс якого знаходиться у Великобританії, підтвердив, що база Т4 піддалася ракетному обстрілу, ймовірно, з боку Ізраїлю. На його думку, метою атаки були іранські силовики на аеродромі. Крім того, там же базуються і підрозділи ліванської "Хезболли".

Нагадаємо, 6 липня Ізраїль здійснив удар-відповідь на обстріли з території Сирії по буферній зоні на кордоні Голанських висот.