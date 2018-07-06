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00:24, 4 липня
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Війська Асада встановили контроль над головним прикордонним переходом з Йорданією

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Сирійські урядові війська встановили контроль над прикордонним переходом з Йорданією
Сирійські урядові війська встановили контроль над прикордонним переходом з Йорданією / laprensalibre.cr

У п'ятницю, 6 липня, війська Асада встановили контроль над ключовим прикордонним переходом Нассіб, що на кордоні з Йорданією.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що протягом останніх трьох місяців прикордонний перехід перебував під контролем сирійських повстанців. Напередодні між повстанцями та Росією було погоджено рішення про здачу цього об'єкта.

Угоду про капітуляцію підписали після того, як сирійська урядова армія та союзні російські війська здійснили не менше як 600 авіаударів на території провінції Дараа, яка контролюється сирійськими повстанцями.

Нагадаємо, що в сирійській провінції Хомс був убитий син лідера терористичної організації Ісламська держава Абу Бакра Аль-Багдаді Хузайфа аль-Бадрі.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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