У Сирії вбили сина глави "Ісламської держави", – ЗМІ
В сирійській провінції Хомс був убитий син лідера терористичної організації Ісламська держава Абу Бакра Аль-Багдаді Хузайфа аль-Бадрі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на новинний канал ісламістів.
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За даними агентства, Хузайф аль-Бадрі був убитий в операції проти алавітів і російських військ на теплоелектростанції.
Про долю самого лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді поки нічого невідомо. Раніше з’являлися численні повідомлення про його смерть, проте ісламісти заперечують дану інформацію.
Джерело: 24 Канал
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