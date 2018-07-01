Сирійська опозиція не змогла домовитися з Росією про перемир’я
Представники сирійської опозиції заявили про провал переговорів з російськими військовими про мирне врегулювання на південному заході Сирії. Повстанці відхилили вимоги Москви здатися.
Про це повідомляє DW.com.
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За словами повстанців, російська сторона "не була готова слухати" їхні вимоги. Запропонований РФ варіант представники сирійської опозиції назвали "принизливим".
Учасники переговорів з російської сторони запропонували повстанцям прийняти умови, подібні узгодженим у випадку з регіоном Східна Гута, повідомив співробітник створеного Вільною сирійською армією оперативного центру Ібрахім Джабаві.
Повстанцям запропонували виїхати разом з сім'ями на підконтрольні опозиції території на північному заході країни або ж залишитися і продовжувати жити під контролем сирійського уряду.
Нагадаємо, 28 червня на півдні Сирії авіаудари проурядових військ та воєнних РФ вбили 46 осіб, зокрема дітей, в утримуваних повстанцями частинах провінції Дераа.