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22:53, 26 червня
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Путін заявив про виведення російських військ із Сирії

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За словами президента РФ, Сирію вже покинули 1140 військових
За словами президента РФ, Сирію вже покинули 1140 військових / uapost.us

За словами президента РФ, Сирію вже покинули 1140 військових, а також 13 літаків та 14 вертольотів. Військові мають передати здобутий досвід у Сирії своїм молодим товаришам по службі.

Російський президент заявив про це на святковому прийомі на честь випускників військових вишів у Кремлі, передає "Интерфакс".

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Ми почали виведення наших підрозділів ще під час мого приїзду на воєнну базу Хмеймім. Це виведення триває і зараз. Тільки за останні кілька днів Сирію покинули 13 літаків, 14 вертольотів та 1140 чоловік особового складу,
– наголосив Путін.

Окрім цього, він додав, що випускникам доведеться переймати досвід старших колег, які побували в Сирії, та використати його у своїй військовій підготовці.

Нагадаємо, 28 червня на півдні Сирії авіаудари проурядових військ та воєнних РФ вбили 46 осіб, зокрема дітей, в утримуваних повстанцями частинах провінції Дераа.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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