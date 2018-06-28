Путин заявил о выводе российских войск из Сирии

По словам президента РФ, Сирию уже покинули 1140 военных, а также 13 самолетов и 14 вертолетов. Военные должны передать полученный опыт в Сирии своим молодым сослуживцам.

Российский президент заявил об этом на праздничном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле, передает "Интерфакс".

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Мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на военную базу Хмеймим. Это выведение продолжается и сейчас. Только за последние несколько дней Сирию покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава,

– подчеркнул Путин.

Кроме этого, он добавил, что выпускникам придется перенимать опыт старших коллег, которые побывали в Сирии, и использовать его в своей военной подготовке.

Напомним, 28 июня на юге Сирии авиаудары проправительственных войск и военных РФ убили 46 человек, в том числе детей, в удерживаемых повстанцами частях провинции Дераа.