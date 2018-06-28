18:52
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 21°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Путин заявил о выводе российских войск из Сирии

371 Читати новину українською
По словам президента РФ, Сирию уже покинули 1140 военных
По словам президента РФ, Сирию уже покинули 1140 военных / uapost.us

По словам президента РФ, Сирию уже покинули 1140 военных, а также 13 самолетов и 14 вертолетов. Военные должны передать полученный опыт в Сирии своим молодым сослуживцам.

Российский президент заявил об этом на праздничном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле, передает "Интерфакс".

Читайте также: "Они там были": Минобороны РФ фактически признало участие Кремля в войне в Украине

Мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на военную базу Хмеймим. Это выведение продолжается и сейчас. Только за последние несколько дней Сирию покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава,
– подчеркнул Путин.

Кроме этого, он добавил, что выпускникам придется перенимать опыт старших коллег, которые побывали в Сирии, и использовать его в своей военной подготовке.

Напомним, 28 июня на юге Сирии авиаудары проправительственных войск и военных РФ убили 46 человек, в том числе детей, в удерживаемых повстанцами частях провинции Дераа.

Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики Война в Сирии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук