Сирийская оппозиция не смогла договориться с Россией о перемирии

Представители сирийской оппозиции заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии. Повстанцы отклонили требования Москвы показаться.

Об этом сообщает DW.com.

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По словам повстанцев, российская сторона "не была готова слушать" их требования. Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали "унизительным".

Участники переговоров с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, сообщил сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави.

Повстанцам предложили уехать вместе с семьями на подконтрольные оппозиции территории на северо-западе страны или остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.

Напомним, 28 июня на юге Сирии авиаудары проправительственных войск и военных РФ убили 46 человек, в том числе детей, в удерживаемых повстанцами частях провинции Дераа