В Сирии убили сына главы "Исламского государства", – СМИ

В сирийской провинции Хомс был убит сын лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра Аль-Багдади Хузайфа аль-Бадри.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

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По данным агентства, Хузайф аль-Бадри был убит в операции против алавитов и российских войск на теплоэлектростанции.

О судьбе самого лидера Иг Абу Бакра аль-Багдади пока ничего неизвестно. Ранее появлялись многочисленные сообщения о его смерти, однако исламисты отрицают данную информацию.