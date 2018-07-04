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В Сирии убили сына главы "Исламского государства", – СМИ

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В Сирии убили сына главы "Исламского государства"
В Сирии убили сына главы "Исламского государства" / EPA

В сирийской провинции Хомс был убит сын лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра Аль-Багдади Хузайфа аль-Бадри.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

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По данным агентства, Хузайф аль-Бадри был убит в операции против алавитов и российских войск на теплоэлектростанции.

О судьбе самого лидера Иг Абу Бакра аль-Багдади пока ничего неизвестно. Ранее появлялись многочисленные сообщения о его смерти, однако исламисты отрицают данную информацию.

Теги: Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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