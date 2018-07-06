Войска Асада установили контроль над главным пограничным переходом с Иорданией

В пятницу, 6 июля, войска Асада установили контроль над ключевым пограничным переходом Нассиб, что на границе с Иорданией.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в течение последних трех месяцев пограничный переход находился под контролем сирийских повстанцев. Накануне между повстанцами и Россией было согласовано решение о сдаче этого объекта.

Соглашение о капитуляции подписали после того, как сирийская правительственная армия и союзные российские войска совершили не менее 600 авиаударов на территории провинции Дараа, которая контролируется сирийскими повстанцами.

Напомним, что в сирийской провинции Хомс был убит сын лидера террористической организации Исламское государство Абу Бакра Аль-Багдади Хузайф аль-Бадри.