Сили Ізраїлю завдали удару по території Сирії

У п'ятницю, 6 липня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по території Сирії у відповідь на обстріли з території Сирії по буферній зоні на кордоні Голанських висот.

Про це повідомляє NEWSru з посиланням на заяву ізраїльських військових.

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У прес-службі Збройних сил Ізраїлю зауважили, що атака буферної зони була "випадковою" – як результат бойових дій між сирійською армією та повстанцями на півдні Сирії.

Зазначається, що в ході обстрілів постраждалих немає, матеріальної шкоди також не було завдано.

За підтримки російської авіації сирійські урядові війська за останні два тижні значно просунулися на підконтрольній повстанцям території на півдні Сирії. Наступ досі вівся в провінції Дараа, недалеко від кордону з Йорданією, а не біля міста Ель-Кунейтра близько окупованих Ізраїлем Голанських висот.



Як зазначає прес-служба Збройних сил Ізраїлю, ізраїльська армія не приймає участі в збройному протистоянні, що триває в Сирії, проте вона не готова миритися з посяганнями на суверенітет країни і безпеку громадян.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 6 липня, війська Асада встановили контроль над ключовим прикордонним переходом Нассіб, що на кордоні з Йорданією.