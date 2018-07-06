Силы Израиля нанесли удар по территории Сирии

В пятницу, 6 июля, Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на обстрелы с территории Сирии по буферной зоне на границе Голанских высот.

Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на заявление израильских военных.

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В пресс-службе Вооруженных сил Израиля отметили, что атака буферной зоны была "случайной" – как результат боевых действий между сирийской армией и повстанцами на юге Сирии.

Отмечается, что в ходе обстрелов пострадавших нет, материальный ущерб также не был нанесен.

При поддержке российской авиации сирийские правительственные войска за последние две недели значительно продвинулись на подконтрольной повстанцам территории на юге Сирии. Наступление до сих пор велось в провинции Дараа, недалеко от границы с Иорданией, а не возле города Эль-Кунейтра около оккупированных Израилем Голанских высот.

Как отмечает пресс-служба Вооруженных сил Израиля, израильская армия не принимает участия в вооруженном противостоянии, которое продолжается в Сирии, однако она не готова мириться с посягательствами на суверенитет страны и безопасность граждан.

Напомним, что в пятницу, 6 июля, войска Асада установили контроль над ключевым пограничным переходом Нассиб, на границе с Иорданией.