Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я

Після найпотужнішого удару Ізраїля по сектору Газа і кількаденних обстрілів, влада Ізраїлю та керівництво ісламістського руху ХАМАС домовилися про перемир'я.

Про припинення вогню розповів представник палестинського руху ХАМАС Фаузі Бархум, повідомляє ізраїльський "9 канал".

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Оголосили тишу для того, щоб зупинити ескалацію конфлікту. Перемир'я настало після того, як Ізраїль завдав найпотужніший за останні чотири роки удар по позиціях ХАМАС.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що атака стала відповіддю на ракети, випущені представниками ХАМАС.

Нагадаємо, загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом. І розірвали переговори з Ізраїлем. Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.