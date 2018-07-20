Израиль начал мощные обстрелы позиций ХАМАС в Секторе Газа

В пятницу, 20 июля, израильские самолеты начали масштабный налет на объекты движения ХАМАС в Секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы.

Об этом сообщает BBC.

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"Прямо сейчас авиация вооруженных сил Израиля начала массированную атаку на цели, связанные с террористической организацией ХАМАС в Секторе Газа", – сообщили израильские военные.

Как отмечается, это ответ на серьезное нападение на израильских военных. Ранее сообщали о снайперском огне, который был открыт с территории Сектора Газа. Информации о потерях со стороны Израиля нет.

"ХАМАС решил обострить ситуацию и понесет ответственность за свои действия. Армия находится в повышенной готовности", – отмечают военные Израиля.

Напомним, обострение между Сектором Газа и Израилем возобновились в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.