Ізраїль почав потужні обстріли позицій ХАМАС в секторі Гази

У п'ятницю, 20 липня, ізраїльські літаки почали масштабний наліт на об'єкти руху ХАМАС в секторі Гази у відповідь на обстріл солдатів в районі кордону.

Про це повідомляє BBC.

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"Прямо зараз авіація збройних сил Ізраїлю почала масовану атаку на цілі, пов'язані з терористичною організацією ХАМАС в секторі Газа", – повідомили ізраїльські військові.

Як зазначається, це відповідь на серйозний напад на ізраїльських військових. Раніше повідомляли про снайперський вогонь, який був відкритий з території сектора Газа. Інформації щодо втрат з боку Ізраїлю немає.

"ХАМАС вирішив загострити ситуацію і понесе відповідальність за свої дії. Армія знаходиться в підвищеній готовності", – зазначають військові Ізраїлю.

Нагадаємо, загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом. І розірвали переговори з Ізраїлем. Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.