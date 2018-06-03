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Израиль нанес 10 ударов по сектору Газа

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Израиль ударил по сектору Газа
Израиль ударил по сектору Газа / Фото из открытых источников

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 3 июня нанесли 10 авиаударов по целям ХАМАС в секторе Газа.

Об этом армия страны сообщила в Twitter.

"Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористических целях на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", – написали военные.

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Атаке предшествовал ракетный обстрел со стороны ХАМАС.

 

Теги: Новости Израиля война
Источник: 24 Канал
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