Израиль нанес 10 ударов по сектору Газа
Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 3 июня нанесли 10 авиаударов по целям ХАМАС в секторе Газа.
Об этом армия страны сообщила в Twitter.
"Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористических целях на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", – написали военные.
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Атаке предшествовал ракетный обстрел со стороны ХАМАС.
Источник: 24 Канал
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