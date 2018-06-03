Ізраїль завдав 10 ударів по сектору Газа
Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на 3 червня завдали 10 авіаударів по цілях ХАМАС у секторі Газа.
Про це армія країни повідомила у Twitter.
"Літаки ізраїльських ВПС завдали ударів по десяти терористичних цілях на трьох ділянках угруповання ХАМАС в секторі Газа", – написали військові.
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Атаці передував ракетний обстріл з боку ХАМАС.
Джерело: 24 Канал
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