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      Израиль нанес авиаудары по целям ХАМАС

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      Военные Израиля атаковали цели ХАМАС
      Военные Израиля атаковали цели ХАМАС / Фото из открытых источников

      Израильские военные провели серию авиаударов по целям радикального движения ХАМАС на территории Сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

      Об этом в четверг сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

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      В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленных ранее с территории Cектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористических целях ХАМАС в секторе Газа,
      – говорится в заявлении.

      В конце апреля Армия обороны Израиля сообщила о создании специальных средств, позволяющих выявлять и перехватывать воздушные змеи и шары с прикрепленными горящими предметами на границе с Cектором Газа.

      Палестинские радикалы начали запускать небом горящие предметы в сторону Израиля во время массовых выступлений на границе Cектора Газа, начавшихся в марте 2018 года. Израиль расценивает такие действия палестинских радикалов, как терроризм. Сейчас жертв в результате таких действий нет, но нанесенный ущерб уже оценивается миллионами долларов.

      Что такое ХАМАС?Палестинский исламский движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Cекторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

      blog_ava
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      Теги: Оружие ХАМАС Палестина Новости Израиля Новости политики
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