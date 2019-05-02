Израильские военные провели серию авиаударов по целям радикального движения ХАМАС на территории Сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

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В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленных ранее с территории Cектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористических целях ХАМАС в секторе Газа,

– говорится в заявлении.

In response to the explosive and arson balloons launched from #Gaza to #Israel earlier today, our Air Force recently struck a number of Hamas terror targets in Gaza.



We hold Hamas responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) 2 травня 2019 р.

В конце апреля Армия обороны Израиля сообщила о создании специальных средств, позволяющих выявлять и перехватывать воздушные змеи и шары с прикрепленными горящими предметами на границе с Cектором Газа.

Палестинские радикалы начали запускать небом горящие предметы в сторону Израиля во время массовых выступлений на границе Cектора Газа, начавшихся в марте 2018 года. Израиль расценивает такие действия палестинских радикалов, как терроризм. Сейчас жертв в результате таких действий нет, но нанесенный ущерб уже оценивается миллионами долларов.

Что такое ХАМАС?Палестинский исламский движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Cекторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.