Ізраїль завдав авіаударів по цілях ХАМАС

Ізраїльські військові провели серію авіаударів по цілях радикального руху ХАМАС на території Сектора Гази у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою.

Про це в четвер повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю на своїй сторінці в Twitter.

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У відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, здійснених раніше з території Сектора Гази в бік Ізраїлю, наші ВПС недавно завдали ударів по декількох терористичних цілях ХАМАС в Секторі Гази,

– йдеться у заяві.

In response to the explosive and arson balloons launched from #Gaza to #Israel earlier today, our Air Force recently struck a number of Hamas terror targets in Gaza.



We hold Hamas responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) 2 травня 2019 р.

У кінці квітня Армія оборони Ізраїля повідомила про створення спеціальних засобів, які дозволяють виявляти і перехоплювати повітряні змії і кулі з прикріпленими палаючими предметами на кордоні з Сектором Гази.

Палестинські радикали почали запускати небом палаючі предмети в бік Ізраїля під час масових виступів на кордоні Сектора Гази, що почалися у березні 2018 року. Ізраїль розцінює такі дії палестинських радикалів, як тероризм. Наразі жертв внаслідок таких дій немає, але завдані збитки вже оцінюються мільйонами доларів.

Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.