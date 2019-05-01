Венесуелу сколихнула нова хвиля масштабних протестів

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про фінальну стадію операції "Свобода" направлену проти диктатора Ніколаса Мадуро. На вулиці Каракаса вийшли тисячі людей. Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів.

Від дій військових та поліцейських постраждали щонайменше 69 осіб. Принаймні така кількість звернень офіційно зареєстрована у лікарнях столиці, зазначає видання AFP.

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На тлі зростаючих протестів у Венесуелі відключили іспанську версію каналу CNN. Також за наказом влади припинили трансляцію ще чотири телеоператори. На території країни немає доступу до Facebook, Twitter, YouTube та Google.

З чого почалася нова хвиля протестів?

В ніч з 29 на 30 квітня за місцевим часом лідер венесуельської опозиції Хуан Гауайдо опублікував відео, записане на базі військово-повітряних сил Ла-Карлота. На записі він в оточенні військових закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 квітня 2019 р.

Гуайдо назвав це фінальною фазою операції "Свобода". Після цього по всій країні спалахнули протести. Сам Гуайдо незабаром покинув авіабазу.

Venezuelan government forces used tear gas and clashed with opposition protesters in violent attacks in the streets of Caracas, as President Nicolas Maduro's armored vehicles moved through the city, hitting some protesters. https://t.co/ApJwO87vBm pic.twitter.com/t6bLTDDDR6 — ABC News (@ABC) 30 квітня 2019 р.

Якою була реакція режиму Мадуро?

В уряді президента Ніколаса Мадуро заявили про "спробу військового перевороту" групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Зокрема глава Міністерства комунікації та інформації Хорхе Родрігес заявив про те, що влада ліквідує "військовослужбовців-зрадників". Він зазначив при цьому, що це невелика група військових.

Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 квітня 2019 р.

Що зараз відбувається у Венесуелі?

У Мережі з'явилися численні відео того, як венесуельські військові розганяють протестувальників, стріляючи у повітря.

Ahora en #Venezuela - ESCUCHE: puedes escuchar el #MaduroRegime disparando una mezcla de pellets y munición en vivo a la gente mientras #NicolasMaduro intenta reprimir el levantamiento. #OperacionLibertad pic.twitter.com/koo0eucJB3 — Trish Regan (@trish_regan) 30 квітня 2019 р.

Також з'явилося відео, як броньовані машини венесуельської нацгвардії, лояльні до Мадуро, в’їхали у натовп маніфестантів у Каракасі, внаслідок чого є потерпілі.

VIDEO (Graphic): Venezuelan military vehicle drives into a group of protesters on a highway. - @aletweetsnews pic.twitter.com/Dryf3iW3FP — Conflict News (@Conflicts) 30 квітня 2019 р.

Місцеве видання NTN24 опублікувало відео перестрілки у Каракасі, яка сталася під час масових протестів.

На відео видно поліцейських, які ведуть вогонь через арку у будинку. Їх супротивників на відеозаписі не видно.

#URGENTE Policía de Miranda se enfrenta a colectivos que dispararon contra las personas desde dentro del Ministerio del Transporte en Chacao #30Abr (Vía @luisgonzaloprz) https://t.co/O1QP0VqoTT pic.twitter.com/9VaxgqFWEm — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 30 квітня 2019 р.

Сполучені Штати Америки підтримали Хуана Гуайдо. Про це у своєму Twitter заявив державний секретар країни Майк Помпео.

Сьогодні тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції Свобода". Уряд США повністю підтримує прагнення народу Венесуели до свободи та демократії,

– заявив він.

#OperacionLibertad is underway in #Venezuela & the world is watching. @jguaido’s safety must be guaranteed. The Venezuelan people are demanding change, a peaceful democratic transition, & return to prosperity. It’s time for the illegitimate regime to step aside. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/S1GQGakSul — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 квітня 2019 р.

Помпео також заявив, що Мадуро був готовий залишити Венесуелу, але Росія його переконала не робити цього.

Що відбується у ВенесуеліМасові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.