Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо 30 апреля объявил о финальной стадии операции "Свобода" направленной против диктатора Николаса Мадуро. На улицы Каракаса вышли тысячи людей. Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

От действий военных и полицейских пострадали по меньшей мере 69 человек. По крайней мере такое количество обращений официально зарегистрировано в больницах столицы, отмечает издание AFP.

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На фоне растущих протестов в Венесуэле отключили испанскую версию канала CNN. Также по приказу властей прекратили трансляцию еще четыре телеоператора. На территории страны нет доступа к Facebook, Twitter, YouTube и Google.

С чего началась новая волна протестов?

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гауайдо опубликовал видео, записанное на базе военно-воздушных сил Ла-Карлота. На записи он в окружении военных призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 квітня 2019 р.

Гуайдо назвал это финальной фазой операции "Свобода". После этого по всей стране вспыхнули протесты. Сам Гуайдо вскоре покинул авиабазу.

Venezuelan government forces used tear gas and clashed with opposition protesters in violent attacks in the streets of Caracas, as President Nicolas Maduro's armored vehicles moved through the city, hitting some protesters. https://t.co/ApJwO87vBm pic.twitter.com/t6bLTDDDR6 — ABC News (@ABC) 30 квітня 2019 р.

Какой была реакция режима Мадуро?

В правительстве президента Николаса Мадуро заявили о "попытке военного переворота" группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

В частности, глава Министерства коммуникации и информации Хорхе Родригес заявил о том, что власть ликвидирует "военнослужащих-предателей". Он отметил при этом, что это небольшая группа военных.

Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 квітня 2019 р.

Что сейчас происходит в Венесуэле?

В Сети появились многочисленные видео того, как венесуэльские военные разгоняют протестующих, стреляя в воздух.

Ahora en #Venezuela - ESCUCHE: puedes escuchar el #MaduroRegime disparando una mezcla de pellets y munición en vivo a la gente mientras #NicolasMaduro intenta reprimir el levantamiento. #OperacionLibertad pic.twitter.com/koo0eucJB3 — Trish Regan (@trish_regan) 30 квітня 2019 р.

Также появилось видео, как бронированные машины венесуэльской Нацгвардии, лояльные Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе, в результате чего есть пострадавшие.

VIDEO (Graphic): Venezuelan military vehicle drives into a group of protesters on a highway. - @aletweetsnews pic.twitter.com/Dryf3iW3FP — Conflict News (@Conflicts) 30 квітня 2019 р.

Местное издание NTN24 опубликовало видео перестрелки в Каракасе, которая произошла во время массовых протестов.

На видео видно полицейских, которые ведут огонь через арку в доме. Их противников на видеозаписи не видно.

#URGENTE Policía de Miranda se enfrenta a colectivos que dispararon contra las personas desde dentro del Ministerio del Transporte en Chacao #30Abr (Vía @luisgonzaloprz) https://t.co/O1QP0VqoTT pic.twitter.com/9VaxgqFWEm — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 30 квітня 2019 р.

Соединенные Штаты Америки поддержали Хуана Гуайдо. Об этом в своем Twitter заявил государственный секретарь страны Майк Помпео.

Сегодня временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о начале "Операции Свобода". Правительство США полностью поддерживает стремление народа Венесуэлы к свободе и демократии,

– заявил он.

#OperacionLibertad is underway in #Venezuela & the world is watching. @jguaido’s safety must be guaranteed. The Venezuelan people are demanding change, a peaceful democratic transition, & return to prosperity. It’s time for the illegitimate regime to step aside. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/S1GQGakSul — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 квітня 2019 р.

Помпео также заявил, что Мадуро был готов оставить Венесуэлу, но Россия его убедила не делать этого.

Что видбуеться в ВенесуэлеМассовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года, тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Мадуро завел страну в глубокий кризис. На 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.



Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, включая США, Канада, Австралия, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.