Венесуэлу всколыхнула новая волна масштабных протестов
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо 30 апреля объявил о финальной стадии операции "Свобода" направленной против диктатора Николаса Мадуро. На улицы Каракаса вышли тысячи людей. Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
От действий военных и полицейских пострадали по меньшей мере 69 человек. По крайней мере такое количество обращений официально зарегистрировано в больницах столицы, отмечает издание AFP.
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На фоне растущих протестов в Венесуэле отключили испанскую версию канала CNN. Также по приказу властей прекратили трансляцию еще четыре телеоператора. На территории страны нет доступа к Facebook, Twitter, YouTube и Google.
С чего началась новая волна протестов?
В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гауайдо опубликовал видео, записанное на базе военно-воздушных сил Ла-Карлота. На записи он в окружении военных призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро.
Гуайдо назвал это финальной фазой операции "Свобода". После этого по всей стране вспыхнули протесты. Сам Гуайдо вскоре покинул авиабазу.
Какой была реакция режима Мадуро?
В правительстве президента Николаса Мадуро заявили о "попытке военного переворота" группой военнослужащих, связанных с оппозицией.
В частности, глава Министерства коммуникации и информации Хорхе Родригес заявил о том, что власть ликвидирует "военнослужащих-предателей". Он отметил при этом, что это небольшая группа военных.
Что сейчас происходит в Венесуэле?
В Сети появились многочисленные видео того, как венесуэльские военные разгоняют протестующих, стреляя в воздух.
Также появилось видео, как бронированные машины венесуэльской Нацгвардии, лояльные Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе, в результате чего есть пострадавшие.
Местное издание NTN24 опубликовало видео перестрелки в Каракасе, которая произошла во время массовых протестов.
На видео видно полицейских, которые ведут огонь через арку в доме. Их противников на видеозаписи не видно.
Соединенные Штаты Америки поддержали Хуана Гуайдо. Об этом в своем Twitter заявил государственный секретарь страны Майк Помпео.
Сегодня временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о начале "Операции Свобода". Правительство США полностью поддерживает стремление народа Венесуэлы к свободе и демократии,
– заявил он.
Помпео также заявил, что Мадуро был готов оставить Венесуэлу, но Россия его убедила не делать этого.
Что видбуеться в ВенесуэлеМассовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года, тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Мадуро завел страну в глубокий кризис. На 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.
Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, включая США, Канада, Австралия, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.