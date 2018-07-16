Израиль нанес ракетный удар по силам Асада вблизи Алеппо, – СМИ

Израиль совершил авиаудар по позициям сирийской армии на север от аэропорта Нейраб в Алеппо.

Об этом сообщает "Новое время", ссылаясь на сирийское государственное агентство SANA.

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После обстрелов разрушениям подверглись объекты вокруг аэропорта. Жертв и пострадавших в результате авиаудара нет.

Добавим, что источники информагентства обвинили в обстреле Израиль.