Израиль нанес ракетный удар по силам Асада вблизи Алеппо, – СМИ
Израиль совершил авиаудар по позициям сирийской армии на север от аэропорта Нейраб в Алеппо.
Об этом сообщает "Новое время", ссылаясь на сирийское государственное агентство SANA.
Читайте также: Сирийские правительственные войска расширили наступление в сторону Голанских высот
После обстрелов разрушениям подверглись объекты вокруг аэропорта. Жертв и пострадавших в результате авиаудара нет.
Добавим, что источники информагентства обвинили в обстреле Израиль.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Перед встречей с Путиным Трамп поделился неутешительным комментарием в отношении Россиисегодня, 10:04
-
Отравление в Эймсбери: брат пострадавшего рассказал, где содержался "Новичок"сегодня, 08:44
-
Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"сегодня, 08:01
Комментарии
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет25 февраля , 11:01
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти25 января , 15:38