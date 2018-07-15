Сирийские правительственные войска расширили наступление в сторону Голанских высот

В воскресенье, 15 июля, сирийская армия расширила свое наступление в провинции Эль-Кунейтра, в регионе, прилегающем к оккупированным Израилем Голанским высотам.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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По данным агентства, сирийские повстанцы до сих пор удерживают узкий участок, разделяющий провинции Дарья и Эль-Кунейтра, несмотря на захват правительственными силами при поддержке России большей части провинции Дарья.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, боевые самолеты, вероятно российские, атаковали подконтрольное повстанцам село в Эль-Кунейтра, а также город Эль-Хаара в соседней провинции Дарья.

Сирийские наблюдатели сообщили, что силы Башара Асада после массированного обстрела взяли под контроль село Масхара, примерно в 11 километрах от границы Голанских высот, и теперь пытаются при поддержке авиации захватить вершины южнее села.

Ливанский телеканал al-Mayadeen, близкий к Дамаску, сообщил, что сирийская армия продвигается в район Тель-Масхара.

Представители повстанцев в Эль-Кунейтра отрицают, что сирийские войска взяли деревню, заявив, что боевые действия еще продолжаются.

Более 28 воздушных ударов были нанесены по Масхаре, ведется массированный огонь из артиллерии и ракетных установок,

– сказал представитель повстанцев.

Активные боевые действия ведутся примерно в 4 километрах от демаркационной линии между Израилем и Сирией.

Напомним, 12 июля Министерство обороны Израиля обнародовало видео авиаударов военно-воздушных сил по объектам в Сирии.

Голанские высоты

Стратегически важное плато между Израилем и Сирией площадью около 1200 квадратных километров. Спорная территория, причем каждое из государств считает эти земли исконно своими. В период с 1944 до 1967 года этот край принадлежал Сирии, но после Шестидневной войны (в которой израильская армия не оставила шансов оппонентам из коалиции арабских государств) территория была аннексирована. На сегодня и Сирия, и Израиль претендуют на Голанские высоты, но контролируется эта территория Израилем.