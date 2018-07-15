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Сирійські урядові війська розширили наступ у бік Голанських висот

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Сирія розширила наступ в сторону Голанських висот
Сирія розширила наступ в сторону Голанських висот

У неділю, 15 липня, сирійська армія розширили свій наступ в провінції Ель-Кунейтра, в регіоні, що прилеглий до окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Про це повідомило агентство Reuters.

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За даними агентства, сирійські повстанці досі утримують вузьку ділянку, що розділяє провінції Дар'я та Ель-Кунейтра, попри захоплення урядовими силами за підтримки Росії більшої частини провінції Дар'я.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, бойові літаки, імовірно російські, атакували підконтрольне повстанцям село в Ель-Кунейтра, а також місто Ель-Хаара в сусідній провінції Дар'я.

Сирійські спостерігачі повідомили, що сили Башара Асада після масованого обстрілу взяли під контроль село Масхара, приблизно в 11 кілометрах від кордону Голанських висот, і тепер намагаються за підтримки авіації захопити вершини на південь від села.

Ліванський телеканал al-Mayadeen, близький до Дамаска, повідомив, що сирійська армія просувається до району Тель-Масхара.

Представники повстанців в Ель-Кунейтрі заперечують, що сирійські війська взяли село, заявивши, що бойові дії досі тривають.

Понад 28 повітряних ударів були нанесені по Масхарі, ведеться масований вогонь з артилерії та ракетних установок,
– сказав представник повстанців.

Активні бойові дії ведуться приблизно в 4 кілометрах від демаркаційної лінії між Ізраїлем та Сирією.

Нагадаємо, 12 липня Міністерство оборони Ізраїля оприлюднило відео авіаударів воєнно-повітряних сил по об'єктах у Сирії.

Голанські висотиСтратегічно важливе плато між Ізраїлем і Сирією площею близько 1200 квадратних кілометрів. Спірна територія, причому кожна з держав вважає ці землі споконвіку своїми. У період з 1944 до 1967 року цей край належав Сирії, але після Шестиденної війни (в якій ізраїльська армія не залишила шансів опонентам з коаліції арабських держав) територія була анексована. На сьогодні і Сирія, і Ізраїль претендують на Голанські висоти, але контролюється ця територія Ізраїлем.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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