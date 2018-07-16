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Ізраїль завдав ракетного удару по силах Асада поблизу Алеппо, – ЗМІ

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Ізраїль завдав удару поблизу Алеппо (ілюстрація)
Ізраїль завдав удару поблизу Алеппо (ілюстрація) / fakty.ictv.ua

Ізраїль здійснив авіаудар по позиціям сирійської армії на північ від аеропорту Нейраб в Алеппо.

Про це повідомляє "Новое время", посилаючись на сирійське державне агентство SANA.

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Після обстрілу руйнувань зазнали об'єкти навколо аеропорту. Жертв і постраждалих в результаті авіаудару немає.

Додамо, що джерела інформагентства звинуватили в обстрілі Ізраїль. 

Теги: Новини Ізраїля Війна у Сирії
Джерело: 24 канал
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