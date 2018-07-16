Ізраїль завдав ракетного удару по силах Асада поблизу Алеппо, – ЗМІ

Ізраїль здійснив авіаудар по позиціям сирійської армії на північ від аеропорту Нейраб в Алеппо.

Про це повідомляє "Новое время", посилаючись на сирійське державне агентство SANA. Читайте також: Сирійські урядові війська розширили наступ у бік Голанських висот Після обстрілу руйнувань зазнали об'єкти навколо аеропорту. Жертв і постраждалих в результаті авіаудару немає. Додамо, що джерела інформагентства звинуватили в обстрілі Ізраїль.