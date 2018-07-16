Ізраїль завдав ракетного удару по силах Асада поблизу Алеппо, – ЗМІ
Ізраїль здійснив авіаудар по позиціям сирійської армії на північ від аеропорту Нейраб в Алеппо.
Про це повідомляє "Новое время", посилаючись на сирійське державне агентство SANA.
Читайте також: Сирійські урядові війська розширили наступ у бік Голанських висот
Після обстрілу руйнувань зазнали об'єкти навколо аеропорту. Жертв і постраждалих в результаті авіаудару немає.
Додамо, що джерела інформагентства звинуватили в обстрілі Ізраїль.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік25 лютого , 11:01