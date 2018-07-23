Израиль применил системы ПВО после атак со стороны Сирии
Войска Израиля ввели в действие системы противоракетной обороны "Праща Давида" в ответ на атаку с территории Сирии вблизи Израиля.
Об этом сообщила армия обороны Израиля в своем Twitter.
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По сообщениям сирийских СМИ военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военным объектам в Сирии.
Сегодня утром несколько сирен тревоги активизировались на севере Израиля. Установлено, что со стороны территории Сирии были выпущены ракеты. В ответ на угрозу были выпущены 2 ракеты системы "Праща Давида". Никаких жертв или повреждений не зафиксировано,
– говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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