Фрацнія провела совместную гуманитарную миссию с Россией в Сирии

Франция и Россия совместно отправили в Сирию около 500 тонн гуманитарного груза. Груз предназначен для жителей Восточной Гуты, которую в апреле после кровопролитных боев заняли войска сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает SRF.

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Французская гуманитарная помощь была доставлена самолетом Ан-124 на российскую военную базу на западе Сирии. Медикаменты, одежда, палатки из Франции должны быть переданы пострадавшему во время боев населению под наблюдением ООН.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Франции, Россия гарантировала, что сирийское правительство не вмешается в процесс распределения гуманитарного груза.

О проведении совместной гуманитарной миссии президент Франции Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин договорились во время своей майской встречи в Санкт-Петербурге, напоминает швейцарский телеканал.

21 июля два лидера провели телефонный разговор, в котором обсудили, в частности, и гуманитарные аспекты урегулирования сирийского кризиса.

Добавим, что в апреле этого года Восточную Гуту и Думу заняли правительственные войска. Наступление войск Башара Асада в регионе поддержала российская авиация. В результате военной операции погибли сотни мирных жителей.