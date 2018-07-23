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Фрацнія провела совместную гуманитарную миссию с Россией в Сирии

18 Читати новину українською
Одна из стран Запада отправила в Сирию гуманитарный груз с помощью России
Одна из стран Запада отправила в Сирию гуманитарный груз с помощью России / Фото из открытых сетей

Франция и Россия совместно отправили в Сирию около 500 тонн гуманитарного груза. Груз предназначен для жителей Восточной Гуты, которую в апреле после кровопролитных боев заняли войска сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает SRF.

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Французская гуманитарная помощь была доставлена самолетом Ан-124 на российскую военную базу на западе Сирии. Медикаменты, одежда, палатки из Франции должны быть переданы пострадавшему во время боев населению под наблюдением ООН.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Франции, Россия гарантировала, что сирийское правительство не вмешается в процесс распределения гуманитарного груза.

О проведении совместной гуманитарной миссии президент Франции Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин договорились во время своей майской встречи в Санкт-Петербурге, напоминает швейцарский телеканал.

21 июля два лидера провели телефонный разговор, в котором обсудили, в частности, и гуманитарные аспекты урегулирования сирийского кризиса.

Добавим, что в апреле этого года Восточную Гуту и Думу заняли правительственные войска. Наступление войск Башара Асада в регионе поддержала российская авиация. В результате военной операции погибли сотни мирных жителей.

Теги: Новости политики Война в Сирии Новости России Новости Франции
Источник: 24 Канал
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