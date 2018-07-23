Франція провела спільну гуманітарну місію з Росією в Сирії

Франція та Росія спільно відправили до Сирії близько 500 тонн гуманітарного вантажу. Вантаж призначений для жителів Східної Гути, яку в квітні після кровопролитних боїв зайняли війська сирійського диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє SRF.

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Французька гуманітарна допомога була доставлена літаком Ан-124 на російську військову базу на заході Сирії. Медикаменти, одяг, намети з Франції повинні бути передані постраждалому під час боїв населенню під наглядом ООН.

Як зазначили у Міністерстві закордонних справ Франції, Росія гарантувала, що сирійський уряд не втрутиться в процес розподілу гуманітарного вантажу.

Про проведення спільної гуманітарної місії президент Франції Еммануель Макрон і глава Кремля Володимир Путін домовилися під час своєї травневої зустрічі в Санкт-Петербурзі, нагадує швейцарський телеканал.

21 липня два лідери провели телефонну розмову, в якій обговорили, зокрема, і гуманітарні аспекти врегулювання сирійської кризи.

Додамо, що у квітні цього року Східну Гуту і Думу зайняли урядові війська. Наступ військ Башара Асада у регіоні підтримала російська авіація. В результаті військової операції загинули сотні мирних жителів.