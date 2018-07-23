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Ізраїль застосував системи ППО після атак зі сторони Сирії

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Ізраїль застосував системи ППО у відповідь на сирійську атаку
Ізраїль застосував системи ППО у відповідь на сирійську атаку / Фото з відкритих джерел

Війська Ізраїля ввели в дію системи протиракетної оборони "Праща Давида" у відповідь на атаку з території Сирії поблизу Ізраїля.

Про це повідомила армія оборони Ізраїля у своєму Twitter.

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За повідомленнями сирійських ЗМІ військово-повітряні сили Ізраїля завдали удару по військових об'єктах у Сирії.

Сьогодні вранці кілька сирен тривоги активувалися на півночі Ізраїлю. Встановлено, що зі сторони території Сирії були випущені ракети. У відповідь на загрозу було випущено 2 ракети системи "Праща Давида". Жодних жертв або пошкоджень не зафіксовано,
– йдеться у повідомленні.
 

 

Теги: Війна у Сирії Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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