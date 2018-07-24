Израиль сбил сирийский истребитель российского производства

Военные Израиля сбили сирийский истребитель, который во вторник, 24 июля, вторгся в израильское воздушное пространство.

Об этом сообщает Haaretz.

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Истребитель производства российского концерна "Сухой" вошел в воздушное пространство Израиля примерно на 2 километра и был сбит двумя ракетами Patriot. Перед этим израильские системы противоракетной обороны были активированы после сигнала сирен в израильских общинах на Голанских высотах, недалеко от границы с Сирией.

В понедельник Израиль применил свою систему противоракетной обороны "Праща Давида", пытаясь перехватить две сирийские ракеты. Первоначальное военное расследование показало, что система идентифицировали две ракеты, выпущенные из российской комплекса SS-21 ( "Точка"), подсчитав, что они приземлятся на юге от озера Кинерет.

Одна из ракет, выпущенных в понедельник, изменила курс полета и, как предполагается, упала в Сирии. Поэтому в одной ракете-перехватчике активировали режим самоуничтожения. Израиль также запустил ракету-перехватчик по второй сирийской ракете.