Ізраїль збив сирійський винищувач російського виробництва

Військові Ізраїля збили сирійський винищувач, який у вівторок, 24 липня, вторгся в ізраїльський повітряний простір.

Про це інформує Haaretz.

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Винищувач виробництва російського концерну "Сухой" увійшов в повітряний простір Ізраїлю приблизно на 2 кілометри і був збитий двома ракетами Patriot. Перед цим ізраїльські системи протиракетної оборони були активовані після сигналу сирен в ізраїльських громадах на Голанських висотах, недалеко від кордону з Сирією.

У понеділок Ізраїль застосував свою систему протиракетної оборони "Праща Давида", намагаючись перехопити дві сирійські ракети. Первісне військове розслідування показало, що система ідентифікували дві ракети, випущені з російського комплексу SS-21 ("Точка"), підрахувавши, що вони приземляться на південь від озера Кінерет.

Одна з ракет, випущених в понеділок, змінила курс польоту і, як передбачається, впала в Сирії. Відтак в одній ракеті-перехоплювачі активували режим самознищення. Ізраїль також запустив ракету-перехоплювач по другій сирійській ракеті.