Израиль требует у ХАМАС полное прекращение огня

Выступая на заседании кабинета безопасности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен добиться от организации ХАМАС полного прекращения огня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"У нас понятное требование – полное прекращение огня. Сейчас мы уничтожили сотни военных целей ХАМАС. Во время каждой серии атак армии обороны Израиля ХАМАС дорого платит. Я не буду раскрывать наши оперативные планы, но они готовы", – заявил Нетаньяху.

Премьер-министр сообщил, что основной задачей армии Израиля является возвращение безопасности для населения южных регионов Израиля и прилегающих районов.

Напомним, обострение между сектором Газа и Израилем возобновились в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.