Ізраїль вимагає у ХАМАС повне припинення вогню

Виступаючи на засіданні кабінету безпеки, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що має намір домогтися від організації ХАМАС повного припинення вогню.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"У нас зрозуміла вимога - повне припинення вогню. Наразі ми знищили сотні військових цілей ХАМАС. Під час кожної серії атак армії оборони Ізраїлю ХАМАС дорого платить. Я не буду розкривати наші оперативні плани, але вони готові", – заявив Нетаньягу.

Прем'єр-міністр повідомив, що основним завданням армії Ізраїлю є повернення безпеки для населення південних регіонів Ізраїлю та прилеглих районів.

Нагадаємо, загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом. І розірвали переговори з Ізраїлем. Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.