Израиль ударил по Сирии с воздуха

Израиль нанес удар по ракетной установке на территории Сирии в ответ на обстрел из нее.

Об этом Силы обороны Израиля сообщили в Twitter. "Самолет Сил обороны Израиля атаковал ракетную установку, использованную для нанесения удара. Территория вблизи установки была подвергнута артиллерийскому обстрелу", – отметили военные. Читайте также: Израиль сбил сирийский истребитель российского производства Они добавили, что и в дальнейшем будут жестко реагировать на любую угрозу безопасности своих граждан. In response to the 2 rockets launched at Israel from Syria, IDF aircraft targeted the rocket launcher from which they were fired. The area surrounding it was targeted by artillery — IDF (@IDFSpokesperson) 25 липня 2018 р.