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Израиль ударил по Сирии с воздуха

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Граница между Израилем и Сирией
Граница между Израилем и Сирией / idf.il

Израиль нанес удар по ракетной установке на территории Сирии в ответ на обстрел из нее.

Об этом Силы обороны Израиля сообщили в Twitter.

"Самолет Сил обороны Израиля атаковал ракетную установку, использованную для нанесения удара. Территория вблизи установки была подвергнута артиллерийскому обстрелу", – отметили военные.

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Они добавили, что и в дальнейшем будут жестко реагировать на любую угрозу безопасности своих граждан.

 

Теги: Война в Сирии Новости Израиля
Источник: 24 канал
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