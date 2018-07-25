Израиль ударил по Сирии с воздуха
Израиль нанес удар по ракетной установке на территории Сирии в ответ на обстрел из нее.
Об этом Силы обороны Израиля сообщили в Twitter.
"Самолет Сил обороны Израиля атаковал ракетную установку, использованную для нанесения удара. Территория вблизи установки была подвергнута артиллерийскому обстрелу", – отметили военные.
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Они добавили, что и в дальнейшем будут жестко реагировать на любую угрозу безопасности своих граждан.
Источник: 24 канал
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