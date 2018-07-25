Ізраїль вдарив по Сирії з повітря

Ізраїль завдав удару по ракетній установці на території Сирії у відповідь на обстріл з неї.

Про це Сили оборони Ізраїлю повідомили у Twitter. "Літак Сил оборони Ізраїлю атакував ракетну установку, використану для нанесення удару. Територія поблизу установки була піддана артилерійському обстрілу", – зазначили військові. Читайте також: Ізраїль збив сирійський винищувач російського виробництва Вони додали, що й надалі жорстко реагуватимуть на будь-яку загрозу безпеці своїх громадян. In response to the 2 rockets launched at Israel from Syria, IDF aircraft targeted the rocket launcher from which they were fired. The area surrounding it was targeted by artillery — IDF (@IDFSpokesperson) 25 липня 2018 р.