Ізраїль вдарив по Сирії з повітря
Ізраїль завдав удару по ракетній установці на території Сирії у відповідь на обстріл з неї.
Про це Сили оборони Ізраїлю повідомили у Twitter.
"Літак Сил оборони Ізраїлю атакував ракетну установку, використану для нанесення удару. Територія поблизу установки була піддана артилерійському обстрілу", – зазначили військові.
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Вони додали, що й надалі жорстко реагуватимуть на будь-яку загрозу безпеці своїх громадян.
Джерело: 24 канал
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