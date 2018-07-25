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Ізраїль вдарив по Сирії з повітря

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Кордон між Ізраїлем та Сирією
Кордон між Ізраїлем та Сирією / idf.il

Ізраїль завдав удару по ракетній установці на території Сирії у відповідь на обстріл з неї.

Про це Сили оборони Ізраїлю повідомили у Twitter.

"Літак Сил оборони Ізраїлю атакував ракетну установку, використану для нанесення удару. Територія поблизу установки була піддана артилерійському обстрілу", – зазначили військові.

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Вони додали, що й надалі жорстко реагуватимуть на будь-яку загрозу безпеці своїх громадян.

 

Теги: Новини Ізраїля Війна у Сирії
Джерело: 24 канал
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