Израиль заявил о мощной ракетной атаке
Из сектора Газы по территории Израиля выпустили восемь ракет. Системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить две из них.
Об этом говорится в Twitter Армии обороны Израиля.
Восьми ракетным запускам предшествовало сообщение о срабатывании системы раннего предупреждения в городе Сдерот и региональной совете Шаар-ха-Негев.
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Что известно о ситуации в секторе Газа?
Это территория вдоль Средиземного моря, часть Палестины рядом с Западным берегом реки Иордан. На севере и востоке граничит с Израилем, от которого отделена забором.
Протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад в Иордании и позже аннексированные.
Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.
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