Израиль заявил о мощной ракетной атаке

Из сектора Газы по территории Израиля выпустили восемь ракет. Системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить две из них.

Об этом говорится в Twitter Армии обороны Израиля.

Восьми ракетным запускам предшествовало сообщение о срабатывании системы раннего предупреждения в городе Сдерот и региональной совете Шаар-ха-Негев.

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Sirens sounded in the city of Sderot and the Sha'ar HaNegev Regional Council. More details to follow. pic.twitter.com/RXtqp87Mwu — IDF (@IDFSpokesperson) 8 серпня 2018 р.

Что известно о ситуации в секторе Газа?

Это территория вдоль Средиземного моря, часть Палестины рядом с Западным берегом реки Иордан. На севере и востоке граничит с Израилем, от которого отделена забором.



Протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.



Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад в Иордании и позже аннексированные.



Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.