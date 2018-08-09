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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Израиль заявил о мощной ракетной атаке

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Армия Израиля
Армия Израиля / Фото з соцсетей

Из сектора Газы по территории Израиля выпустили восемь ракет. Системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить две из них.

Об этом говорится в Twitter Армии обороны Израиля.

Восьми ракетным запускам предшествовало сообщение о срабатывании системы раннего предупреждения в городе Сдерот и региональной совете Шаар-ха-Негев.

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Что известно о ситуации в секторе Газа?
Это территория вдоль Средиземного моря, часть Палестины рядом с Западным берегом реки Иордан. На севере и востоке граничит с Израилем, от которого отделена забором.

Протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад в Иордании и позже аннексированные.

Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.

Теги: Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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