Ізраїль заявив про потужну ракетну атаку
З сектора Гази по території Ізраїлю випустили вісім ракет. Системі протиракетної оборони "Залізний купол" вдалося перехопити дві з них.
Про це мовиться у Twitter Армії оборони Ізраїлю.
Вісьмом ракетним запускам передувало повідомлення про спрацювання системи раннього попередження в місті Сдерот і регіональній раді Шаар-ха-Негев.
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Що відомо про ситуацію у Секторі Гази?Це територія уздовж Середземного моря, частина Палестини поряд з Західним берегом річки Йордан. На півночі і сході межує з Ізраїлем, від якого відділена парканом.
Протести в секторі загострилися після рішення США перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.
Ізраїль називає Єрусалим своєю "єдиною і неподільною" столицею, включаючи його східні райони і історичний центр, відбиті півстоліття тому у Йорданії та пізніше анексовані.
Основна частина світової спільноти анексію не визнає і відносить Східний Єрусалим, як і Західний берег річки Йордан, до окупованих територій.