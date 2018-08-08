Ізраїль заявив про потужну ракетну атаку

З сектора Гази по території Ізраїлю випустили вісім ракет. Системі протиракетної оборони "Залізний купол" вдалося перехопити дві з них.

Про це мовиться у Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Вісьмом ракетним запускам передувало повідомлення про спрацювання системи раннього попередження в місті Сдерот і регіональній раді Шаар-ха-Негев.

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Sirens sounded in the city of Sderot and the Sha'ar HaNegev Regional Council. More details to follow. pic.twitter.com/RXtqp87Mwu — IDF (@IDFSpokesperson) 8 серпня 2018 р.

Що відомо про ситуацію у Секторі Гази?Це територія уздовж Середземного моря, частина Палестини поряд з Західним берегом річки Йордан. На півночі і сході межує з Ізраїлем, від якого відділена парканом.



Протести в секторі загострилися після рішення США перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.



Ізраїль називає Єрусалим своєю "єдиною і неподільною" столицею, включаючи його східні райони і історичний центр, відбиті півстоліття тому у Йорданії та пізніше анексовані.



Основна частина світової спільноти анексію не визнає і відносить Східний Єрусалим, як і Західний берег річки Йордан, до окупованих територій.