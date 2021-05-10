Левая сторона загадочного лица: в Израиле археологи нашли фрагмент древней лампы
В фундаменте здания в Иерусалиме археологи обнаружили половину бронзовой лампы в форме мужской головы. Специалисты утверждают, что находке – не менее 2,5 тысячи лет.
Источник:Фейсбук Israel Antiquities Authority
Исследователи считают, что второй фрагмент лица могли отыскать несколько лет назад во время раскопок в Будапеште. Израильский фрагмент – левая половина лица, будапештский – правая.
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Венгерский археолог Габор Лассана выдвинул еще одну гипотезу: 2 находки просто создали в одном ремесленном доме.
Вероятно, что две половины светильников создали в одном ремесленном дома. Возможно, они раньше были одним целым,
– заметил Лассана.
Сейчас израильские исследователи планируют разработать 3D-модель своей находки и отправить ее в Будапешт. Тогда ученые попытаются сравнить найденные части.
Детали о находке
- Археологи нашли фрагмент лампы на паломническом пути в городе Давида в Иерусалиме. Скорее всего, драгоценность спрятали специально, чтобы уберечь.
- Ученые рассказывают, что найденная лампа – уникальна. В мире обнаружили лишь несколько таких артефактов.
- У бронзовой бороды "человека-лампы" заметили отверстие для фитиля. Рот, скорее всего, использовали для эфирных масел.
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