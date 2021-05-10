В фундаменте здания в Иерусалиме археологи обнаружили половину бронзовой лампы в форме мужской головы. Специалисты утверждают, что находке – не менее 2,5 тысячи лет.

Исследователи считают, что второй фрагмент лица могли отыскать несколько лет назад во время раскопок в Будапеште. Израильский фрагмент – левая половина лица, будапештский – правая.

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Венгерский археолог Габор Лассана выдвинул еще одну гипотезу: 2 находки просто создали в одном ремесленном доме.

Вероятно, что две половины светильников создали в одном ремесленном дома. Возможно, они раньше были одним целым,

– заметил Лассана.

Сейчас израильские исследователи планируют разработать 3D-модель своей находки и отправить ее в Будапешт. Тогда ученые попытаются сравнить найденные части.

Детали о находке