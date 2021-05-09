В Польше нашли редкие монеты из серебра: им более 1000 лет
В Польше нашли уникальные серебряные монеты эпохи династии Каролингов, которым более 1000 лет. Их обнаружили с помощью металлоискателей.
Источник:Nauka w Polsce
Археологи откопали 118 монет в коммуне Бискупец в Новом городском уезде. О находке сразу сообщили власти.
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Почему находка уникальна
На территории Польши впервые обнаружили серебряные монеты в таком количестве, которым более сотни лет. Известно, что их чеканили на территории Западной Европы в разные периоды IX века. Вероятно монеты изготовили в правление франкской династии Каролингов:
- Людовика Благочестивого (814 – 840 годы);
- Карла Лысого (840 – 877 годы).
Как сокровища появились на соответствующей территории – пока специалисты сообщить не могут. Ранее там уже находили монеты из Западной Европы, но их количество было значительно меньше.
В Польше нашли уникальные монеты / Фото из музея в Оструде
Уникальность находки подтвердил археолог из Острудского музея в Польше Лукаш Щепаньский. "Функционирование поселения в Трусо и связанная с этим деятельность викингов сейчас является самым понятным ключом к разгадке. Он может указывать на то, как сокровища достигли территории древней Пруссии", – отметил археолог.
Последние интересные находки археологов: что известно
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