У Польщі знайшли рідкісні монети зі срібла: їм понад 100 років
У Польщі знайшли унікальні срібні монети епохи династії Каролінгів, яким понад 100 років. Їх виявили за допомогою металошукачів.
Джерело:Nauka w Polsce
Археологи відкопали 118 монет в комуні Біскупєц в Новому міському повіті. Про знахідку одразу повідомили владу.
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Чому знахідка є унікальною
На території Польщі вперше виявили срібні монети такої кількості, яким понад сотню років. Відомо, що їх карбували на території Західної Європи в різні періоди IX століття. Ймовірно монети виготовили за правління франкської династії Каролінгів:
- Людовика Благочестивого (814 – 840 роки);
- Карла Лисого (840 – 877 роки).
Як скарби з'явились на відповідній території – наразі фахівці повідомити не можуть. Раніше там вже знаходили монети з Західної Європи, але їхня кількість була значно меншою.
В Польщі знайшли унікальні монети / Фото з музею в Оструді
Унікальність знахідки підтвердив археолог з Острудського музею в Польщі Лукаш Щепаньський. "Функціонування поселення в Трусо і пов'язана з цим діяльність вікінгів наразі є найзрозумілішим ключем до розгадки. Він може вказувати на те, як скарби досягли території стародавньої Пруссії", – наголосив археолог.
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