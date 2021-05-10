Ліва сторона загадкового обличчя: в Ізраїлі археологи знайшли фрагмент древньої лампи
У фундаменті будівлі в Єрусалимі археологи виявили половину бронзової лампи у формі чоловічої голови. Фахівці стверджують, що знахідці – щонайменше 2,5 тисячі років.
Джерело:Фейсбук Israel Antiquities Authority
Дослідники вважають, що другий фрагмент обличчя могли відшукати декілька років тому під час розкопок у Будапешті. Ізраїльський фрагмент – ліва половина обличчя, будапештський – права.
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Угорський археолог Габор Лассаній висунув ще одну гіпотезу: 2 знахідки просто створили в одному ремісничому будинку.
Імовірно, що дві половини світильників створили в одному ремісничому будинку. Можливо, вони раніше були одним цілим,
– зауважив Лассаній.
Наразі ізраїльські дослідники планують розробити 3D-модель своєї знахідки та надіслати її до Будапешта. Тоді вчені спробують порівняти знайдені частини.
Деталі про знахідку
- Археологи знайшли фрагмент лампи на Паломницькій дорозі в Місті Давида в Єрусалимі. Найімовірніше, коштовність заховали спеціально, щоб вберегти.
- Вчені розповідають, що знайдена лампа – унікальна. У світі виявили лише декілька таких артефактів.
- Біля бронзової бороди "чоловіка-лампи" зауважили отвір для гніту. Рот, найімовірніше, використовували для ефірних олій.
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