В Израиле из-за локальных вспышек COVID-19 – на карантине учебные заведения. С 7 июня закрыли более сотни школ и детских садов.

Почти 16 тысяч учеников и учителей – на карантине

Коронавирусную инфекцию обнаружили у более 330 учеников и преподавателей, большинство случаев в Иерусалиме. Об этом сообщает DW.

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Почти 16 тысяч детей, учителей и воспитателей – дома на карантине. Однако это лишь малая доля всех учащихся, более 90% учебных заведений работают, отметили в израильском профильном министерстве.

Отметим, что в Министерстве просвещения Израиля сообщают только о количестве заболевших учащихся и воспитателей, сколько от них заразилось друзей и родственников – не подсчитали.

Как Израиль выходит из карантина

В конце мая – начале июня в стране постепенно ослабляли карантин.

Открыли школы, синагоги, торговые центры, заведения общественного питания.

Сохранены требования по соблюдению социальной дистанции и ношению масок.

Однако после ослабления карантинных ограничений количество инфицированных продолжает расти.

Статистика коронавируса в Израиле

По состоянию на 7 июня в Израиле обнаружили 17 783 больных коронавирусом, 297 случаев – летальные, 15 064 человека выздоровели. За сутки 6 июня в кране обнаружили 31 новый случай COVID-19, 2 человека умерли.