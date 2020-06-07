В Ізраїлі через локальні спалахи COVID-19 – на карантині навчальні заклади. З 7 червня закрили більш ніж сотню шкіл та дитячих садків.

Майже 16 тисяч учнів та вчителів – на карантині

Коронавірусну інфекцію виявили у понад 330 учнів та викладачів, більшість випадків у Єрусалимі. Про це повідомляє DW.

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Майже 16 тисяч дітей, вчителів та вихователів – вдома на карантині. Проте це лише мала частка усіх учнів, понад 90% навчальних закладів працюють, зазначили в ізраїльському профільному міністерстві.

Зазначимо, що у Міністерстві просвіти Ізраїлю повідомляють лише про кількість хворих учнів та вихователів, скільки від них заразилось друзів та родичів – не підрахували.

Як Ізраїль виходить з карантину

Наприкінці травня – на початку червня в країні поступово послаблювали карантин .

. Відкрили школи, синагоги, торгові центри, заклади громадського харчування.

Збережено вимоги щодо дотримання соціальної дистанції та носіння масок.

Проте після послаблення карантинних обмежень кількість інфікованих продовжує зростати.

Статистика коронавірусу в Ізраїлі

Станом на 7 червня в Ізраїлі виявили 17 783 хворих на коронавірус, 297 випадків – летальні, 15 064 людини одужали. За добу 6 червня в крані виявили 31 новий випадок COVID-19, 2 осіб померли.