Ізраїль знову лихоманить від коронавірусу: на карантин закривають школи та дитсадки
В Ізраїлі через локальні спалахи COVID-19 – на карантині навчальні заклади. З 7 червня закрили більш ніж сотню шкіл та дитячих садків.
Майже 16 тисяч учнів та вчителів – на карантині
Коронавірусну інфекцію виявили у понад 330 учнів та викладачів, більшість випадків у Єрусалимі. Про це повідомляє DW.
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Майже 16 тисяч дітей, вчителів та вихователів – вдома на карантині. Проте це лише мала частка усіх учнів, понад 90% навчальних закладів працюють, зазначили в ізраїльському профільному міністерстві.
Зазначимо, що у Міністерстві просвіти Ізраїлю повідомляють лише про кількість хворих учнів та вихователів, скільки від них заразилось друзів та родичів – не підрахували.
Як Ізраїль виходить з карантину
- Наприкінці травня – на початку червня в країні поступово послаблювали карантин.
- Відкрили школи, синагоги, торгові центри, заклади громадського харчування.
- Збережено вимоги щодо дотримання соціальної дистанції та носіння масок.
- Проте після послаблення карантинних обмежень кількість інфікованих продовжує зростати.
Статистика коронавірусу в Ізраїлі
Станом на 7 червня в Ізраїлі виявили 17 783 хворих на коронавірус, 297 випадків – летальні, 15 064 людини одужали. За добу 6 червня в крані виявили 31 новий випадок COVID-19, 2 осіб померли.