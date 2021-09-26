Противостояние состоялось в ночь с 25 на 26 сентября на западном берегу реки Иордан. Палестина сообщила о не менее 4 погибших с их стороны.

К теме Израиль снова атаковал ХАМАС в ответ на их обстрел: видео авиаударов

Израильская армия нанесла удар по ХАМАСу

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что израильская армия на Западном берегу противостояла ХАМАСу. Ведь боевики "планировали осуществить террористические атаки в ближайшее время".

Подполковник Амнон Шефлер заявил, что целью операции было "остановить ячейку террористической организации ХАМАС, действующую в Иудее и Самарии с намерением совершить террористические атаки".

Палестина сообщила о погибших

В Минздраве Палестины сообщили, что один палестинец убит в городе Дженин, а другие 3 – в селе Бидду. Однако там не указали, что погибли бойцы ХАМАСа. Информацию об убийстве 4 боевиков подтвердил и Амнон Шефлер.

Впоследствии издание The Jerusalem Post написало, что убиты по меньшей мере 5 военных. И добавило, что столкновения произошли во время арестов палестинцев, которые проводила служба безопасности Израиля в 5 разных местах на Западном берегу.

В Израиле сообщили, что следили несколько дней за яцейкой ХАМАСа, которая, по данным израильской разведки, готовила атаку на территории Израиля.

Справка. Израиль захватил Западный берег в 1967 году и за последние десятилетия создал десятки поселений, где проживает почти 500 тысяч поселенцев. Палестинцы хотят Западный берег как часть своего будущего государства и рассматривают поселение как основное препятствие для разрешения конфликта.

Противостояние между армией Израиля и боевиками ХАМАС: главное