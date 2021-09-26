Протистояння відбулось у ніч з 25 на 26 вересня на західному березі річки Йордан. Палестина повідомила про щонайменше 4 загиблих з їхньої сторони.

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Ізраїльська армія завдала удару по ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт заявив, що ізраїльська армія на Західному березі протистояла ХАМАСу. Адже бойовики "планували здійснити терористичні атаки найближчим часом".

Підполковник Амнон Шефлер заявив, що метою операції було "зупинити осередок терористичної організації ХАМАС, який діє в Юдеї та Самарії з наміром здійснити терористичні атаки".

Палестина повідомила про загиблих

У МОЗ Палестини повідомили, що одного палестинця вбили в місті Дженін, а інших 3 – у селі Бідду. Проте там не вказали, що загинули бійці ХАМАСу. Інформацію про вбивство 4 бойовиків підтвердив й Амнон Шефлер.

Згодом видання The Jerusalem Post написало, що вбито щонайменше 5 військових. Та додало, що зіткнення відбулись під час арештів палестинців, які проводила служба безпеки Ізраїлю в 5 різних місцях на Західному березі.

У Ізраїлі повідомили, що стежили кілька днів за осередком ХАМАС, яке, за даними ізраїльської розвідки, готувало атаку на території Ізраїлю.

Довідка. Ізраїль захопив Західний берег у 1967 році й за останні десятиліття створив десятки поселень, де проживає майже 500 тисяч поселенців. Палестинці прагнуть Західний берег як частину своєї майбутньої держави і розглядають поселення як основну перешкоду для вирішення конфлікту.

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